Российские войска в субботу из «Градов» обстреляли село в оккупированном Каховском районе Херсона, есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

- Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО «Град» обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения, – написал он.

Глава ОВА считает, что такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации.

Тем временем на деоккупированной части Херсонской области взорвался автомобиль с гражданскими на неизвестном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

— При выезде из села Милово Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей 9 и 14 лет, – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие с разными травмами доставлены в Кривой Рог в больницу.

Напомним, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов .