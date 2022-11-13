Российские войска в субботу из «Градов» обстреляли село в оккупированном Каховском районе Херсона, есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
- Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО «Град» обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения, – написал он.
Глава ОВА считает, что такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации.
Тем временем на деоккупированной части Херсонской области взорвался автомобиль с гражданскими на неизвестном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.
— При выезде из села Милово Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей 9 и 14 лет, – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавшие с разными травмами доставлены в Кривой Рог в больницу.
Напомним, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов .
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Российские войска в субботу из «Градов» обстреляли село в оккупированном Каховском районе Херсона, есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
- Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО «Град» обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения, – написал он.
Глава ОВА считает, что такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации.
Тем временем на деоккупированной части Херсонской области взорвался автомобиль с гражданскими на неизвестном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.
— При выезде из села Милово Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей 9 и 14 лет, – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавшие с разными травмами доставлены в Кривой Рог в больницу.
Напомним, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов .