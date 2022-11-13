Так называемый парламент «ДНР» обратился в российскую Госдуму с просьбой предоставить Мариуполю статус «города воинской славы».

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По словам чиновника, заявленные ранее цифры по потерям россиян в Мариуполе не являются корректными. Их опровергают сами оккупанты. По их словам, в боях за город погибло от 10 до 20 тысяч вражеских войск. Поэтому «военная слава» у россиян здесь довольно сомнительна.

— Мы вчера навещали защитников Мариуполя. Они рассказывали, что у россиян было гораздо больше потерь, чем 10 тысяч. Даже сами оккупанты, когда наши находились в плену, говорили, что во время штурма Мариуполя потеряли до 20 тысяч человек. Вот такая она русская слава – забрасывать трупами город, – заявил Петр Андрющенко.

Советник городского головы выразил уверенность в том, что Мариуполь будет освобожден от захватчиков и пообещал очистить его от любых упоминаний РФ или СССР.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают поврежденные обстрелами жилые дома. Таким образом, они пытаются скрыть следы своих преступлений, говорят в городском совете.