Житель Снигиревки рассказал, что во время российской оккупации города держаться людям помогал уход за собственными огородами. Жители выращивали, в частности, помидоры.

Видео, на котором мужчина делится своими воспоминаниями, опубликовала пресс-секретарь Николаевской ОВА Виктория Олейник.

- Держались, работали дома. Есть немного такой городик — назло всем выращивали разное. Волы не было, кружочками поливали, помидоры выросли аж такие маленькие (маленькие, – прим.). Не выросло, засуха страшная. Воды не было, к источнику бегали. Но выдержали. Поддерживали старшее поколение – 84 года бабушки, тяжело ей было, да и нас тяжело. Выстояли. Морально нас не сломить, – говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.