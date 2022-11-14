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После объявления мобилизации в России около 700 тысяч граждан уехали в Грузию.
Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
— После призыва президента России Владимира Путина к военной мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу Грузии. 600 000, вероятно, уехали в разных направлениях, в соседние Армении, Турцию и европейские страны. Около 100 тысяч остались, – отметила она.
Саломе Зурабишвили также добавила, что в Грузии находятся 30 тысяч украинских беженцев.
Напомним, что около 100 тысяч россиян оказались в Казахстане после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября.
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После объявления мобилизации в России около 700 тысяч граждан уехали в Грузию.
Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
— После призыва президента России Владимира Путина к военной мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу Грузии. 600 000, вероятно, уехали в разных направлениях, в соседние Армении, Турцию и европейские страны. Около 100 тысяч остались, – отметила она.
Саломе Зурабишвили также добавила, что в Грузии находятся 30 тысяч украинских беженцев.
Напомним, что около 100 тысяч россиян оказались в Казахстане после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября.