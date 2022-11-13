|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|06:53
|Захід сонця:
|16:19
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|07:09
|Захід сонця
|16:14
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
Во время климатической конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе специальный уполномоченный президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о совместном пилотном проекте по строительству малого модульного реактора.
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Проект называется «Чистое топливо в Украине с SMR», его цель — производство чистого водорода и аммиака с помощью надежного и безопасного малого модульного ядерного реактора (SMR) и передовых технологий электролиза.
Среди партнеров-участников проекта – международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy.
Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Во время климатической конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе специальный уполномоченный президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о совместном пилотном проекте по строительству малого модульного реактора.
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Проект называется «Чистое топливо в Украине с SMR», его цель — производство чистого водорода и аммиака с помощью надежного и безопасного малого модульного ядерного реактора (SMR) и передовых технологий электролиза.
Среди партнеров-участников проекта – международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy.
Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.