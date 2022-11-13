Во время климатической конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе специальный уполномоченный президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о совместном пилотном проекте по строительству малого модульного реактора.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Проект называется «Чистое топливо в Украине с SMR», его цель — производство чистого водорода и аммиака с помощью надежного и безопасного малого модульного ядерного реактора (SMR) и передовых технологий электролиза.

Среди партнеров-участников проекта – международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy.

Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.