|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца
|16:15
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
Министерство обороны Украины лишило аккредитации ряд журналистов, попавших в уволенный Херсон до завершения стабилизационных мер. Там подчеркнули, что у них не было на это разрешения.
Об этом пишет Минобороны в своем Telegram .
В ведомстве сослались на приказ главнокомандующего от 3 марта 2022 года о работе СМИ на войне в Украине и порядке их аккредитации.
— Следовательно, ряд представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменили разрешение на работу, а их пресскарты признаны недействительными, — отметили там.
Напомним, более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Министерство обороны Украины лишило аккредитации ряд журналистов, попавших в уволенный Херсон до завершения стабилизационных мер. Там подчеркнули, что у них не было на это разрешения.
Об этом пишет Минобороны в своем Telegram .
В ведомстве сослались на приказ главнокомандующего от 3 марта 2022 года о работе СМИ на войне в Украине и порядке их аккредитации.
— Следовательно, ряд представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменили разрешение на работу, а их пресскарты признаны недействительными, — отметили там.
Напомним, более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.