Министерство обороны Украины лишило аккредитации ряд журналистов, попавших в уволенный Херсон до завершения стабилизационных мер. Там подчеркнули, что у них не было на это разрешения.

Об этом пишет Минобороны в своем Telegram .

В ведомстве сослались на приказ главнокомандующего от 3 марта 2022 года о работе СМИ на войне в Украине и порядке их аккредитации.

— Следовательно, ряд представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменили разрешение на работу, а их пресскарты признаны недействительными, — отметили там.

Напомним, более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.