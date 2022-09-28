Более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.

Таковы данные по состоянию на 22 сентября, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос ИМИ относительно количества аккредитованных журналистов.

В управлении напомнили, что порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителей СМИ в районе ведения боевых действий определены приказом Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 №73 “Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями на момент действия правового режима военного положения”.

Также в управлении отметили, что ВСУ «максимально способствуют» представителям украинских и мировых СМИ относительно их аккредитации и разъяснения положений вышеуказанного приказа Главнокомандующего ВСУ.