|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|06:46
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца
|18:44
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41.4 грн
|41.9 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.6 грн
Более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.
Таковы данные по состоянию на 22 сентября, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос ИМИ относительно количества аккредитованных журналистов.
В управлении напомнили, что порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителей СМИ в районе ведения боевых действий определены приказом Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 №73 “Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями на момент действия правового режима военного положения”.
Также в управлении отметили, что ВСУ «максимально способствуют» представителям украинских и мировых СМИ относительно их аккредитации и разъяснения положений вышеуказанного приказа Главнокомандующего ВСУ.
Более 11 тысяч представителей отечественных и иностранных средств массовой информации аккредитовано для освещения событий по отражению широкомасштабной агрессии и информированию о военных преступлениях Российской Федерации в Украине. Из них около 100 человек аккредитации лишены.
Таковы данные по состоянию на 22 сентября, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос ИМИ относительно количества аккредитованных журналистов.
В управлении напомнили, что порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителей СМИ в районе ведения боевых действий определены приказом Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 №73 “Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями на момент действия правового режима военного положения”.
Также в управлении отметили, что ВСУ «максимально способствуют» представителям украинских и мировых СМИ относительно их аккредитации и разъяснения положений вышеуказанного приказа Главнокомандующего ВСУ.