Руководители школ имеют право расторгнуть трудовой договор с учителем, который пошел на коллаборацию с россиянами. В Министерстве образования и науки даже предполагают, что это будет обязательно.

Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона, цитирует Укринформ.

— И это не только право. По-моему, это будет обязанностью новых руководителей украинских школ. То есть те учителя, которые пошли на коллаборацию с оккупантом, мне кажется, не имеют права преподавать в украинских школах нашим детям, которые видели все ужасы войны, к которым эти оккупанты приводили, — сказал он.

Он отметил, что случаи сотрудничества учителей с оккупантами единичны и сейчас документируются соответствующими правоохранительными органами.

Сейчас в Херсонской области в 157 украинских школах дистанционно учатся более 65 тысяч учеников. После стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях и некоторых новых директоров определенные школы могут заработать не только онлайн, но и в смешанном формате.

Напомним, в Киеве полностью убрали изучение русского языка по обучающим программам для детей. Ее больше не будут изучать в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.