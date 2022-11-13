Генштаб ВСУ сообщает, что россияне значительно снижают количество своих войск в городах Херсона на левом берегу Днепра. В частности, речь идет о Каховке, Новой Каховке и Таврийске.
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 13 ноября.
- Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули, — говорится в сообщении.
В то же время, украинская армия фиксирует наращивание группировки оккупантов в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки.
Напомним, российские войска, вероятно, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр.
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Генштаб ВСУ сообщает, что россияне значительно снижают количество своих войск в городах Херсона на левом берегу Днепра. В частности, речь идет о Каховке, Новой Каховке и Таврийске.
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 13 ноября.
- Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули, — говорится в сообщении.
В то же время, украинская армия фиксирует наращивание группировки оккупантов в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки.
Напомним, российские войска, вероятно, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр.