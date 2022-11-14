Николаевские правоохранители сообщили о подозрении «смотрящим» за организацию «сходки» в местах лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области и СБУ.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность организованной группы, в которую входили неоднократно осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления лица, относившие себя к так называемым криминальным авторитетам, и наделили себя правом устанавливать правила поведения в местах лишения свободы.

— Фигуранты обсуждали координацию преступной деятельности, распределение преступных доходов и сфер влияния на общих собраниях — сходках, а также посредством телефонной связи, — говорится в сообщении.

Был проведен ряд обысков в местах лишения свободы (СИЗО и исправительных колоний), расположенных на территории Николаевской, Одесской и Кировоградской областей.

Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленников мобильные телефоны, роутер, зарядные устройства для средств связи, сим-карты, черные записи и другие запрещенные вещи.

В настоящее время следователи по согласованию с прокуратурой девяти участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 УК Украины «Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходе)».

Двум фигурантам правоохранители сообщили о подозрении еще и по ч. 2 ст. 255-1 УК Украины «Установление или распространение преступного воздействия».

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности указанной группы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали лицо, которое, как считают, покинуло взрывчатку на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.