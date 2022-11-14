Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявления МИД РФ о том, что вывод российских войск неприемлем для Москвы как предварительное условие для начала переговоров, заявил, что РФ находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Об этом он написал в Facebook.

— В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле. Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии, — написал он.

В МИД подчеркнули, что в других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно.

Напомним, что российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.