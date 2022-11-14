С 14 ноября на территории Херсона запрещена продажа и изготовление алкоголя.

Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

- С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками, - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.

Контролировать соблюдение запрета представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, которые дислоцируются на территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.