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С 14 ноября на территории Херсона запрещена продажа и изготовление алкоголя.
Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.
- С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками, - говорится в сообщении.
Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.
Контролировать соблюдение запрета представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, которые дислоцируются на территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
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С 14 ноября на территории Херсона запрещена продажа и изготовление алкоголя.
Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.
- С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками, - говорится в сообщении.
Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.
Контролировать соблюдение запрета представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, которые дислоцируются на территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.