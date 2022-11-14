Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает захваченные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь — к миру.

Об этом сообщает пресс- служба Президента.

— Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны, – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не верит заявлениям россии, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество.

– Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии, – отметил президент.

Он заявил, что Украина продолжит освобождать территории, захваченные агрессором.

– Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет, подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать восторженное.

– Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (русские войска, – прим.) отошли или сбежали – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области, — отметил глава государства.

Напомним, во время своей первой поездки в Херсон после оккупации города, продолжавшейся около 30 минут, Владимир Зеленский вручил награды украинским защитникам.