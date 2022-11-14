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Граждане Украины, оказавшиеся за пределами страны без каких-либо документов, смогут отдаленно оформить удостоверение для возвращения на родину.
Соответствующее постановление уже вступило в силу, сообщается на правительственном портале.
Удостоверение позволяет украинцам вернуться из РФ в Украину через третьи страны, включая Эстонию, Латвию, Литву или Грузию.
Ранее удостоверение выдавались только украинскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, которых после начала полномасштабного вторжения в России не осталось.
Теперь документ будут оформлять органы Государственной миграционной службы Украины.
Это можно сделать на основании обращения:
Документ будут готовить бесплатно в течение пяти дней, а будет действовать до трех месяцев.
Органы ДМС передадут удостоверение законному представителю, члену семьи или пришлют в Минреинтеграцию для последующей передачи оказавшемуся за границей без документов.
Напомним, Украине удалось вернуть с территории России только 69 депортированных детей.
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Граждане Украины, оказавшиеся за пределами страны без каких-либо документов, смогут отдаленно оформить удостоверение для возвращения на родину.
Соответствующее постановление уже вступило в силу, сообщается на правительственном портале.
Удостоверение позволяет украинцам вернуться из РФ в Украину через третьи страны, включая Эстонию, Латвию, Литву или Грузию.
Ранее удостоверение выдавались только украинскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, которых после начала полномасштабного вторжения в России не осталось.
Теперь документ будут оформлять органы Государственной миграционной службы Украины.
Это можно сделать на основании обращения:
Документ будут готовить бесплатно в течение пяти дней, а будет действовать до трех месяцев.
Органы ДМС передадут удостоверение законному представителю, члену семьи или пришлют в Минреинтеграцию для последующей передачи оказавшемуся за границей без документов.
Напомним, Украине удалось вернуть с территории России только 69 депортированных детей.