Граждане Украины, оказавшиеся за пределами страны без каких-либо документов, смогут отдаленно оформить удостоверение для возвращения на родину.

Соответствующее постановление уже вступило в силу, сообщается на правительственном портале.

Удостоверение позволяет украинцам вернуться из РФ в Украину через третьи страны, включая Эстонию, Латвию, Литву или Грузию.

Ранее удостоверение выдавались только украинскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, которых после начала полномасштабного вторжения в России не осталось.

Теперь документ будут оформлять органы Государственной миграционной службы Украины.

Это можно сделать на основании обращения:

одного из родителей или другого законного представителя лица от 18 лет;

одного из родителей;

супруги;

совершеннолетнего ребенка;

родного брата/сестры;

официальное обращение Министерства реинтеграции.

Документ будут готовить бесплатно в течение пяти дней, а будет действовать до трех месяцев.

Органы ДМС передадут удостоверение законному представителю, члену семьи или пришлют в Минреинтеграцию для последующей передачи оказавшемуся за границей без документов.

Напомним, Украине удалось вернуть с территории России только 69 депортированных детей.