Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.

Об этом Валерий Залужный сказал в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ.

— Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от русской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории, – сказал он.

Залужный также рассказал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

По его словам, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

— Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны , - отметил Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.