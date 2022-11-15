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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество «выбрать путь лидерства», чтобы реализовать формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.
– Пожалуйста, выберите свой путь лидерства – и вместе мы обязательно реализуем формулу мира, – сказал Владимир Зеленский.
Он сказал, что хочет, чтобы война России закончилась справедливо, и что сейчас пора ее остановить.
— Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена, — заявил он.
Также в своем обращении Владимир Зеленский предложил обмен пленными с Россией всех на всех.
Кроме того, в своем телеграмм-канале президент изложил список всех предложений Украины, состоящий из 10 пунктов:
1. Радиационная и ядерная сохранность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая сохранность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает захваченные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь — в мир.
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество «выбрать путь лидерства», чтобы реализовать формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.
– Пожалуйста, выберите свой путь лидерства – и вместе мы обязательно реализуем формулу мира, – сказал Владимир Зеленский.
Он сказал, что хочет, чтобы война России закончилась справедливо, и что сейчас пора ее остановить.
— Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена, — заявил он.
Также в своем обращении Владимир Зеленский предложил обмен пленными с Россией всех на всех.
Кроме того, в своем телеграмм-канале президент изложил список всех предложений Украины, состоящий из 10 пунктов:
1. Радиационная и ядерная сохранность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая сохранность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает захваченные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь — в мир.