Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество «выбрать путь лидерства», чтобы реализовать формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

– Пожалуйста, выберите свой путь лидерства – и вместе мы обязательно реализуем формулу мира, – сказал Владимир Зеленский.

Он сказал, что хочет, чтобы война России закончилась справедливо, и что сейчас пора ее остановить.

— Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена, — заявил он.

Также в своем обращении Владимир Зеленский предложил обмен пленными с Россией всех на всех.

Кроме того, в своем телеграмм-канале президент изложил список всех предложений Украины, состоящий из 10 пунктов:

1. Радиационная и ядерная сохранность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая сохранность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает захваченные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь — в мир.