Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности РФ потеряла уже 82 тысячи 80 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 82080 (+710) человек ликвидировано,

танков - 2861 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 208 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),

крылатых ракет – 399 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,

специальной техники – 160 (+0).

Напомним, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач.