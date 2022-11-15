Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности РФ потеряла уже 82 тысячи 80 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности РФ потеряла уже 82 тысячи 80 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач.