Большинство стран «Большой двадцатки» (G20) осудили войну России против Украины, поскольку она наносит ущерб мировой экономике.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось 15 ноября с проектом декларации лидеров.

Члены G20 выражают глубокую обеспокоенность из-за проблем с продовольственной безопасностью и стремительной инфляции. В проекте также сказано, что война усугубляет мировые экономические проблемы, поэтому стороны представили свое видение оценок ситуации и санкций.

— Хотя G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики, — говорится в проекте декларации.

16-страничный документ еще должен быть одобрен G20 по итогам проходящей в Индонезии встречи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания «Большой двадцатки" предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.