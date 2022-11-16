В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.

Так, по данным Генштаба, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

— Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям, – добавляют в Генштабе.

Напомним, за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника . Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.