|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|06:56
|Захід сонця:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця
|16:11
|Температура завтра:
|C°
В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Так, по данным Генштаба, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.
— Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям, – добавляют в Генштабе.
Напомним, за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника . Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.
В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Так, по данным Генштаба, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.
— Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям, – добавляют в Генштабе.
Напомним, за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника . Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.