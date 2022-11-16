|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|06:56
|Захід сонця:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця
|16:11
|Температура завтра:
|C°
В сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня осуществляли атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач.
В результате действий было уничтожено:
Напомним, с начала ноября украинские военные на юге уволили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.
В сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня осуществляли атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач.
В результате действий было уничтожено:
Напомним, с начала ноября украинские военные на юге уволили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.