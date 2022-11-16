В сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня осуществляли атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач.

В результате действий было уничтожено:

17 русских оккупантов;

15 единиц автобронетехники;

2 самоходные артиллерийские установки;

разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10;

2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Напомним, с начала ноября украинские военные на юге уволили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.