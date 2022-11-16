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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Под поражение попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
- Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов, - говорится в сообщении.
Напомним, в связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Под поражение попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
- Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов, - говорится в сообщении.
Напомним, в связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.