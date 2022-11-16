Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что примет участие в предстоящих президентских выборах. Они должны пройти в 2024 году.

Об этом пишет BBC .

— Чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, — сказал он.

Дональд Трамп выступил после своего поместья в штате Флорида. По его словам, последние два года под президентством Байдена стали для американцев «подчас боли, трудности, тревоги и отчаяния».

Незадолго до своей речи Трамп официально подал документы в Федеральную избирательную комиссию. Это позволит открыть счет для сбора средств на предвыборную кампанию.

8 ноября 2022 года в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из Палаты представителей и Сената. Американцы выбирали всю Палату представителей, а еще 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и многочисленных чиновников на уровне местных общин. Демократы смогли сохранить контроль над Сенатом, в то время как республиканцы, скорее всего, будут иметь большинство в Палате представителей.

Напомним, а у мериканской разведки есть данные о том, что россияне намеренно тянули с отступлением с правого берега Херсонщины и Херсона до промежуточных выборов в Конгресс США. Они не хотели давать администрации Байдена дополнительные политические успехи перед голосованием.