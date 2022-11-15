Американская разведка располагает данными о том, что россияне намеренно тянули с отступлением с правого берега Херсона и Херсона до промежуточных выборов в Конгресс США. Они не хотели давать администрации Байдена дополнительные политические успехи перед голосованием.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на CNN.

Там отмечают, что российские чиновники обсуждали промежуточные выборы в США как один из факторов при принятии решения об уходе с правого берега Херсонщины.

В то же время аналитики отмечают, что выборы были далеко не единственной причиной отступления россиян. Их подразделения готовились к бегству в течение нескольких недель, что заставило американских чиновников задуматься, когда они официально признают это.

Хотя разведданные не являются формальной оценкой намерений России, они являются признаком того, что РФ по-прежнему заинтересована в том, чтобы влиять на политическую ситуацию в США, хотя, по словам источников, Россия, вероятно, неправильно рассчитала влияние такого заявления на выборы.. Перед выборами российские агенты использовали разные медиаплатформы, чтобы очернить кандидатов от демократов в некоторых штатах.

В то же время, представители Конгресса и Белого дома, отслеживающие российские информационные операции, считают, что россияне очень переоценили, насколько граждане США следят за отдельными событиями на линии фронта в Украине. К тому же, позиция россиян базируется на том, что в случае победы республиканцев США вроде бы сократят военную помощь Украине, хотя достоверных доказательств этому нет.

— Подобное заявление — как бы россияне его ни завернули — все равно свидетельствует о том, что они отдают единый областной центр, захваченный во время вторжения, — сказал один из людей, знакомых с разведданными.

Напомним, в следственные изоляторы вернули 166 заключенных , которых выпустили оккупанты перед тем, как покинуть Херсон.