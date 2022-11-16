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В российской Орловской области 16 ноября произошел пожар на нефтебазе.
Губернатор Андрей Кличков заявил, что это якобы было подрывом.
— Сегодня около 4 утра вероятно беспилотный летательный аппарат совершил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь, – написал он и добавил, что пострадавших нет.
Напомним, пожары на нефтебазах в России в этом году случались уже несколько раз. В частности, под Нижним Новгородом в марте и возле Брянска и Белгорода в апреле.
В российской Орловской области 16 ноября произошел пожар на нефтебазе.
Губернатор Андрей Кличков заявил, что это якобы было подрывом.
— Сегодня около 4 утра вероятно беспилотный летательный аппарат совершил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь, – написал он и добавил, что пострадавших нет.
Напомним, пожары на нефтебазах в России в этом году случались уже несколько раз. В частности, под Нижним Новгородом в марте и возле Брянска и Белгорода в апреле.