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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против иранских компаний, производящих и поставляющих иранские дроны в Россию.
Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Министерство финансов США.
В списке:
Также в списке два человека: Аббас Джума и Тигран Христофорович Срабионов — они способствовали тому, чтобы «ПВК Вагнера» покупала иранские дроны.
Напомним, Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против иранских компаний, производящих и поставляющих иранские дроны в Россию.
Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Министерство финансов США.
В списке:
Также в списке два человека: Аббас Джума и Тигран Христофорович Срабионов — они способствовали тому, чтобы «ПВК Вагнера» покупала иранские дроны.
Напомним, Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.