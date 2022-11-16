Соединенные Штаты Америки ввели санкции против иранских компаний, производящих и поставляющих иранские дроны в Россию.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Министерство финансов США.

В списке:

Shahed Aviation Industries Research Center - компания-производитель;

Success Aviation Services FZC и I Jet Global DMCC – компании, пересылающие дроны в Россию;

Qods Aviation Industries — иранская государственная аэрокосмическая компания, специализирующаяся на дронах;

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) – иранское вооруженное формирование;

ПВК Вагнера — российская частная военная компания, воюющая в Украине.

Также в списке два человека: Аббас Джума и Тигран Христофорович Срабионов — они способствовали тому, чтобы «ПВК Вагнера» покупала иранские дроны.

Напомним, Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.