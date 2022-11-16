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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 15 ноября второй раз через два месяца посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами по украинской разведке.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного официального представителя США.
Во время необъявленного визита в Киев Бернс обсудил свою встречу с главой российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, во время которой россиянина предупредили о последствиях, с которыми столкнутся оккупанты в случае применения в Украине ядерного оружия.
Также глава ЦРУ в Киеве напомнил о приверженности США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии.
Официальный представитель США говорит, что Бернс находился в безопасности в посольстве США во время массированного ракетного удара. WP отмечает, что пока нет никаких свидетельств, что российские обстрелы связаны с визитом главы ЦРУ.
Напомним, днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву . Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 15 ноября второй раз через два месяца посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами по украинской разведке.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного официального представителя США.
Во время необъявленного визита в Киев Бернс обсудил свою встречу с главой российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, во время которой россиянина предупредили о последствиях, с которыми столкнутся оккупанты в случае применения в Украине ядерного оружия.
Также глава ЦРУ в Киеве напомнил о приверженности США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии.
Официальный представитель США говорит, что Бернс находился в безопасности в посольстве США во время массированного ракетного удара. WP отмечает, что пока нет никаких свидетельств, что российские обстрелы связаны с визитом главы ЦРУ.
Напомним, днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву . Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.