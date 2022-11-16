Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 15 ноября второй раз через два месяца посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами по украинской разведке.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Во время необъявленного визита в Киев Бернс обсудил свою встречу с главой российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, во время которой россиянина предупредили о последствиях, с которыми столкнутся оккупанты в случае применения в Украине ядерного оружия.

Также глава ЦРУ в Киеве напомнил о приверженности США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Официальный представитель США говорит, что Бернс находился в безопасности в посольстве США во время массированного ракетного удара. WP отмечает, что пока нет никаких свидетельств, что российские обстрелы связаны с визитом главы ЦРУ.

Напомним, днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву . Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.