Для продолжения работы «зернового коридора» России могут позволить экспортировать свой аммиак тем же коридором, которым Украина сейчас экспортирует продовольствие.

Об этом пишет Finanacial Times со ссылкой на четырех людей, знакомых по этому вопросу.

Участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до истечения срока его действия в субботу, 19 ноября.

Участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до истечения срока его действия в субботу, 19 ноября.

По словам собеседников FT, Россия также может получить ослабление Россельхозбанка для проведения платежей за собственный сельскохозяйственный экспорт и возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Переговоры о продлении соглашения проводятся в рамках ООН, и этот процесс включал двусторонние встречи в кулуарах G20 на Бали.

Согласно пересмотренному соглашению, РФ сможет использовать для экспорта аммиака тот же морской коридор, которым с августа экспортируется украинская продовольствие.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.