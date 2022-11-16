В Черном море у побережья оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров России, среди них – 4 ракетоносителя с 20 «Калибрами».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— В Черном море у побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров врага, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа «Калибр», – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника . Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.