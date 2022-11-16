Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой двадцатки в панели Цифровая трансформация и посоветовал участникам перенимать украинский опыт в сферах цифровизации и кибербезопасности.

Выступление президента опубликовало Офис главы государства.

– Вчера на нашем саммите все говорили о том, как закончить российскую войну. Российский представитель даже давал комментарии... А после этого почти 100 российских ракет ударили по Украине. Сожжены жилые дома. Снова разрушены электростанции. Сотни городов остались без электричества, без подачи воды и тепла. Интернет-трафик упал на две трети – представьте этот масштаб. К сожалению, есть человеческие жертвы. Причем, не только в Украине! Российские ракеты вчера ударили по территории соседней Польши. Должна быть быстрая реакция. Эта ракетная атака – вот настоящее выступление России на «двадцатке». Поэтому когда я говорю G19, я не ошибаюсь. Потому что Россия – террорист, и мы от него защищаемся. Такова реальность, отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что сегодня цифровую трансформацию следует рассматривать именно с точки зрения безопасности.

— Вам сейчас, уважаемые лидеры, хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более без электричества. Но ваши враги могут попытаться избавить вас от этого. Мой вам добрый совет: возьмите украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали ИТ-армию, побеждающую в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании страны объединились для защиты государства, сказал он.

Президент рассказал, что за восемь месяцев российской войны Украина отразила более 1300 кибератак. В первую неделю вторжения Россия уничтожила ключевой дата-центр нашей страны, поэтому часть информационных систем была перенесена в «облака».

- Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую стойкость банков. Благодаря цифровизации мы можем быстро организовать социальные выплаты тем, кто пострадал от боевых действий. Миллионы украинцев ежедневно пользуются нашим государственным сервисом Действие. Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками. Цифровой паспорт, открытие счетов, уплата штрафов и налогов, получение государственной помощи, сбор средств на поддержку армии… Все это – украинское «Действие». Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить! – отметил он.

Ранее на саммите Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.