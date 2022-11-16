Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сопровождающий Президента Байдена в поездке на саммит G-20, срочно связался с Киевом для общения с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает Госдепартамент США.

Обсуждали новые ракетные атаки и помощь, которую могут предоставить США для укрепления как энергетической безопасности, так и противовоздушной обороны Украины. Блинкен и Кулеба также тщательно обсудили взрыв у Польши, унесший две жизни, и договорились в ближайшие дни поддерживать тесную координацию — как между внешнеполитическими ведомствами, так и между двумя странами в целом.

Блинкен заверил, что США вместе с партнерами по НАТО будут и дальше предоставлять Украине все, что нужно для самообороны.

*Материал создан при поддержке ОО «Интерньюз-Украина» в рамках проекта «Медийная программа в Украине», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняемого международной организацией Internews.

Напомним, президент США Джо Байден провел совещание с союзниками по массированным ракетным ударам по Украине 15 ноября и падению ракеты на территории Польши.