Российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось ее взорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

— Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать взрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим, – написал он.

Напомним, что в Херсоне и громаде сокращают продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.