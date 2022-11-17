|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|-1 C°
В Каховском районе россияне ужесточили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки мобильной связи.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.
«В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области высок уровень заминированности дорог, жилых домов, в частности заминированным было и здание полиции. Об этом вчера, 16 ноября, сказал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время прямого эфира на телемарафоне «Единые новости», сообщает пресс-служба МВД.
В Каховском районе россияне ужесточили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки мобильной связи.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.
«В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области высок уровень заминированности дорог, жилых домов, в частности заминированным было и здание полиции. Об этом вчера, 16 ноября, сказал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время прямого эфира на телемарафоне «Единые новости», сообщает пресс-служба МВД.