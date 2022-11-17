В Каховском районе россияне ужесточили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки мобильной связи.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.

«В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области высок уровень заминированности дорог, жилых домов, в частности заминированным было и здание полиции. Об этом вчера, 16 ноября, сказал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время прямого эфира на телемарафоне «Единые новости», сообщает пресс-служба МВД.