В Херсонской области высок уровень заминированности дорог, жилых домов, в частности заминированным было и здание полиции. Об этом вчера, 16 ноября, сказал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время прямого эфира на телемарафоне «Единые новости», сообщает пресс-служба МВД.

Обсудили стабилизационные мероприятия на деоккупированной Херсонской области: разминирование территории, фиксацию военных преступлений и возобновление услуг миграционной службы и сервисного центра.

Глава МВД подчеркнул, что сейчас есть опасность из-за заминированных территорий: «Над этим работают 24/7 и пиротехники ГСЧС, и Нацполиция и военные, которые помогают нам разминировать гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Мы поставили задачу, чтобы в течение месяца были разминированы основные подступы к домам, чтобы люди могли полноценно жить в населенных пунктах».

Денис Монастырский подтвердил, что в Херсонской области высок уровень заминированности дорог, объектов, жилых домов, в частности заминированным было и здание полиции. По его словам, уже есть погибшие и раненые пиротехники, ведь оккупанты оставили много взрывоопасных предметов, реагирующих на определенные вибрации.

Относительно фиксации военных преступлений Министр сообщил, что сотрудниками полиции и СБУ оказываются массовые места пыток и захоронений: «В частности, уже возбуждено 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений, выявлено 11 мест несвободы, из них в 4 местах применяли пытки. Их сейчас осматривают следователи и фиксируют каждый факт пыток, находят свидетелей, а также происходит эксгумация тел погибших. Сейчас обнаружено 63 тела на территории Херсонской области, но мы должны понимать, что поиски только начались, поэтому будет обнаружено еще много застенков и мест захоронения».

Началась работа по выявлению коллаборантов. Денис Монастырский заверил, что вокруг Херсона сейчас функционируют 16 блокпостов: «Уже проверены 763 человека, из них 5 задержаны и переданы в Службу безопасности Украины с подозрением на коллаборантскую деятельность. Также работают полиграфологи, проверяющие людей, которые могли сотрудничать с оккупантами. У нас есть списки, люди делятся информацией, кто занимал какие должности, кто сотрудничал с ними».

Сейчас в Херсонской области возобновлена работа Государственной миграционной службы, в области работают три стационарных отделения, в Херсоне — мобильный. Также с сегодняшнего дня работает Сервисный центр, но пока еще в мобильном формате.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось ее взорвать.