Главной мишенью российских ракетных атак против Украины гражданские объекты, чтобы оставить людей без электричества и тепла.

Об этом в онлайн-обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Как только произошла очередная российская террористическая атака. Утром – десятки ракет. Гражданские объекты – главная мишень. Россия воюет против электричества и тепла для людей, подрывает электростанции и другие энергообъекты, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, это уже такая «повседневность» в Украине из-за российского террора.

– Вот почему мы прилагаем столько усилий, чтобы получить современные ПВО и ПРО от партнеров, – отметил президент.

Он также напомнил, что в Украине продолжаются постоянные боевые действия на линии фронта протяженностью более тысячи километров.

Напомним, утром РФ атаковала Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из волгодонского района, акватории Черного моря и дронами-камикадзе с севера.