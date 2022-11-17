Утром РФ атаковала Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из Волгодонского района, акватории Черного моря и дронами-камикадзе с севера.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

— С-300 — это стало типичным ежесуточно, были обстрелы из этих ракет, летящих в прифронтовых городах по баллистической траектории. Реактивные системы залпового огня тоже работают у противника. И атака, чем обусловлена тревога, это атака крылатыми ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95. Как правило, из Волгодонска атакуют, это Ростовская область, крылатыми ракетами Х-101, Х-555. В то же время была атака «шахедами» с севера Украины, вероятно, территория Беларуси, Курская область. И буквально полчаса назад была атака с акватории Черного моря, вероятно ракетами «Калибр», — рассказал Юрий Игнат.

Он подтвердил, что было сбито в Киевской области как крылатых ракет, так и дронов, и добавил, что в настоящее время уточняется информация, какими именно ракетами была совершена атака и сколько точно их было.

Предварительно, по его словам, было 10 пусков.

Агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры, газодобывающей отрасли и оборонные предприятия.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

В связи с массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще 2-3 дня.