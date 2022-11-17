«Укрзалізниця» вместе с платформой UNITED24 запустила в продажу благотворительные билеты в временно оккупированный Россией Севастополь.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Купить билеты можно здесь, а воспользоваться сразу после деоккупации. Как только движение возобновят, «Укрзализныця» пришлет покупателям письмо с информацией об избранном рейсе.

В Севастополь поедет «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Вырученные средства потратят на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Напомним, компания «Укрзалізниця» запускает продажу билетов в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Это сделали в рамках благотворительного проекта «Билеты к победе» вместе с платформой UNITED24.