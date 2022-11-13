Компания «Укрзалізниця» запускает продажу билетов в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Это сделали в рамках благотворительного проекта «Билеты к победе» вместе с платформой UNITED24.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

С 13 ноября можно купить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

— Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники направят сообщение с датой и местом, — объяснили в «Укрзалізниці».

На этих маршрутах будет ездить «Поезд к победе», посвященный подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Вырученные средства потратят на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Купить символический билет можно по ссылке.

Напомним, председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон» .