В Мелитопольском районе русские войска заняли деревни и заставляют людей рыть окопы.
Об этом рассказал мэр Иван Федоров, пышн Укринформ .
— После того, как решисты побежали из того времени оккупированного Херсона большинство личного состава, тяжелое вооружение оставили на территории Мелитопольского района. Сегодня они заселяются в деревни, выселяют людей. Появилась принудительная трудовая повинность – все жители села должны выходить и рыть окопы, – сказал глава города.
Иван Федоров добавил, что ранее захватчики заявляли, что готовы платить за работу, привлекали только мужчин, которых пленили и выпускали после того, как человек отработает на рытье окопов, а сегодня заставляют всех людей рыть окопы.
Напомним, что российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь . Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.
В Мелитопольском районе русские войска заняли деревни и заставляют людей рыть окопы.
Об этом рассказал мэр Иван Федоров, пышн Укринформ .
— После того, как решисты побежали из того времени оккупированного Херсона большинство личного состава, тяжелое вооружение оставили на территории Мелитопольского района. Сегодня они заселяются в деревни, выселяют людей. Появилась принудительная трудовая повинность – все жители села должны выходить и рыть окопы, – сказал глава города.
Иван Федоров добавил, что ранее захватчики заявляли, что готовы платить за работу, привлекали только мужчин, которых пленили и выпускали после того, как человек отработает на рытье окопов, а сегодня заставляют всех людей рыть окопы.
Напомним, что российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь . Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.