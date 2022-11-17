В Мелитопольском районе русские войска заняли деревни и заставляют людей рыть окопы.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров, пышн Укринформ .

— После того, как решисты побежали из того времени оккупированного Херсона большинство личного состава, тяжелое вооружение оставили на территории Мелитопольского района. Сегодня они заселяются в деревни, выселяют людей. Появилась принудительная трудовая повинность – все жители села должны выходить и рыть окопы, – сказал глава города.

Иван Федоров добавил, что ранее захватчики заявляли, что готовы платить за работу, привлекали только мужчин, которых пленили и выпускали после того, как человек отработает на рытье окопов, а сегодня заставляют всех людей рыть окопы.

Напомним, что российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь . Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.