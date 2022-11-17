Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские войска захватили около 20% территории Украины, однако убежден, что стратегических целей РФ не достигнет.

Об этом сообщает Укринформ .

— Пока они (российские войска, – прим.) занимают примерно 20% Украины. Таким образом, они занимают участок земли протяженностью около 900 километров и, возможно, около 75 или 80 километров в глубину. Это не маленький кусок земли, – сказал Марк Милли.

По его словам, в Украину с февраля вторглись от 170 до 180 тысяч российских военных, и армия РФ понесла «огромные потери». Однако потом Россия провела мобилизацию, поэтому агрессор все еще имеет значительную боевую силу в Украине, считает Марк Милли.

В то же время, по мнению генерала, вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей – завоевать Украину – близка к нулю.

Напомним, главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России следует сесть за стол переговоров. Однако президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще рано.