Представитель российского президента РФ Дмитрий Песков повторил тезис Москвы, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины из-за ее военного потенциала.

Его слова цитирует российское агентство Интерфакс, пишет Радио Свобода .

— Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно касаются военного потенциала Украины и украинского режима, – сказал Дмитрий Песков.

При этом он говорит, что отсутствие света во многих регионах Украины это последствия действий Киева, в том числе отказываются от переговоров.

— Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных понимания текста и так далее, вот это все последствия, – заявил представитель российского президента.

Российские войска в последнее время регулярно наносят удары по инфраструктурным объектам Украины, в частности объектам энергетики. Поэтому украинские власти применяют плановые и экстренные графики отключения электроэнергии.

Напомним, в Одесской области в результате российских ударов 15 и 17 ноября без света остаются около 70% абонентов ДТЭК . У остальных электроэнергия есть, поскольку на их линиях есть важные объекты.