|Швидкість вітру:
|7.1 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Швидкість вітру:
|3.5 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|0 C°
Правоохранители в ходе деоккупационных мероприятий обнаружили на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей тела 991 гражданского лица.
Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center, пишет "Украинская правда" .
— На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Возобновлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица, – говорится в сообщении.
По его словам, взрывотехники Нацполиции изъяли 33 тысячи взрывных предметов.
Напомним, в освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки гражданских тел.
Правоохранители в ходе деоккупационных мероприятий обнаружили на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей тела 991 гражданского лица.
Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center, пишет "Украинская правда" .
— На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Возобновлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица, – говорится в сообщении.
По его словам, взрывотехники Нацполиции изъяли 33 тысячи взрывных предметов.
Напомним, в освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки гражданских тел.