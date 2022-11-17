Правоохранители в ходе деоккупационных мероприятий обнаружили на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей тела 991 гражданского лица.

Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center, пишет "Украинская правда" .

— На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Возобновлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица, – говорится в сообщении.

По его словам, взрывотехники Нацполиции изъяли 33 тысячи взрывных предметов.

Напомним, в освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки гражданских тел.