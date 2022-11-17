Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» отрицала и назвала фейком информацию о возможном полном или частичном обесточении страны с 17 ноября, которая появилась «в сомнительных телеграмм-каналах».

«В сомнительных телеграмм-каналах используется логотип компании «Укрэнерго» для распространения фейковой информации, в частности о полном или частичном обесточении страны. Эта информация не соответствует действительности! «Укрэнерго» не делало никаких подобных заявлений», – говорится в сообщении в телеграмме компании.

По сообщению, это один из возможных «вбросов» для того, чтобы «посеять панику среди украинского населения».

Ранее сегодня в Укрэнерго сообщили, что его специалисты вернули электроснабжение около 70% потребителей в ряде областей центрального региона и подготовили высоковольтные линии для подключения в западном и днепровском регионах.

После массированных российских ракетных атак миллионы людей остались без света в Киеве, Харькове, Житомире, Львове и других городах.