Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Гаагского трибунала по трагедии МН17, произошедшей в небе над Донбассом в 2014 году.

Реакция Зеленского появилась в его Twitter.

Он приветствовал решение суда, однако отметил, что хотел бы видеть на скамье подсудимых заказчиков преступления, то есть руководство РФ.

— Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры виновны в убытке MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным», – написал Владимир Зеленский.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России «ДНР» и Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Им дали пожизненное заключение.