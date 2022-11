Соединенные Штаты наложили санкции на 13 компаний разных стран за то, что они помогали Ирану продавать подсанкционную продукцию нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Об этом сообщил Минфин США, пишет "Европейская правда».

Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на 13 компаний, помогавших иранским Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), National Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) продавать клиентам в восточной Азии продукцию на сотни миллионов долларов.

Это уже пятая серия новых ограничений против скрытой торговли иранскими нефтепродуктами за 2022 год.

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в ОАЭ, Китае, Гонконге.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против иранских компаний, производящих и поставляющих иранские дроны в Россию.