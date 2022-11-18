Освобожденный из российского плена боец николаевской 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Михаил Дианов перевел 3 миллиона гривен детям погибших защитников «Азовстали».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий пошло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн. гривен я перевел Ассоциации семей защитников «Азовстали». Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь. Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, приближающий нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый следующий – это минус один день в плену. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое страшное, – отметил он.

Ранее сообщалось, что защитник Мариуполя Михаил Дианов решил отдать на лечение собратьям 23 миллиона 430 тысяч гривен. Эти средства он получил как донаты от неравнодушных.