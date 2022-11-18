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Освобожденный из российского плена боец николаевской 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Михаил Дианов перевел 3 миллиона гривен детям погибших защитников «Азовстали».
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий пошло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн. гривен я перевел Ассоциации семей защитников «Азовстали». Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь. Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, приближающий нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый следующий – это минус один день в плену. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое страшное, – отметил он.
Ранее сообщалось, что защитник Мариуполя Михаил Дианов решил отдать на лечение собратьям 23 миллиона 430 тысяч гривен. Эти средства он получил как донаты от неравнодушных.
Освобожденный из российского плена боец николаевской 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Михаил Дианов перевел 3 миллиона гривен детям погибших защитников «Азовстали».
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий пошло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн. гривен я перевел Ассоциации семей защитников «Азовстали». Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь. Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, приближающий нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый следующий – это минус один день в плену. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое страшное, – отметил он.
Ранее сообщалось, что защитник Мариуполя Михаил Дианов решил отдать на лечение собратьям 23 миллиона 430 тысяч гривен. Эти средства он получил как донаты от неравнодушных.