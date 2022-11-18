Служба безопасности Украины разоблачила онлайн-казино, через которое в Россию ушло около трех миллиардов гривен.

Об этом СБУ сообщила 18 ноября.

К организации причастны граждане Украины и России. Украинцы в этой схеме отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламу, технику и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в онлайне.

Анализ платежных операций показал, что за период работы онлайн-казино с территории Украины в РФ из-за криптопереводов вывели почти три миллиарда гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие сайты и заблокировали доступ к платежным системам. Десять организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 РФ, сообщили о подозрении.

Напомним, житель Николаевской области пытался продать ящик гранат , пехотный огнемет и гранатомет, все это злоумышленник оценил в 1800 долларов США.