Сотни сотрудников Twitter покидают компанию после ультиматума нового владельца Илона Маска о том, что они должны либо согласиться на «длинные часы с высокой интенсивностью» или уволится.

Об этом сообщает Reuters .

В опросе Blind, который проверяет сотрудников по их рабочим адресам электронной почты и позволяет им анонимно делиться информацией, 42% из 180 человек выбрали ответ увольнения из компании. Четверть заявили, что решили остаться неохотно, и только 7% участников опроса заявили, что нажали да.

Илон Маск встречался с некоторыми ведущими сотрудниками, чтобы попытаться убедить их остаться, сказали один нынешний сотрудник и недавно уволившийся сотрудник, поддерживающий связь с коллегами в Twitter.

Хотя непонятно, сколько сотрудников решили остаться, цифры отмечают нежелание некоторых сотрудников оставаться в компании, где Илон Маск поспешил уволить половину своих сотрудников, включая высшее руководство, и безжалостно меняет культуру, опираясь на долгий рабочий день и интенсивный темп.

По словам двух источников, компания сообщила сотрудникам, что закроет свои офисы и ограничит доступ к пропускам до понедельника. Один из источников сообщил, что сотрудники службы безопасности начали выгонять сотрудников из офиса в четверг вечером.

Илон Маск поздно вечером в четверг написал в Twitter, что его не беспокоит увольнение, поскольку «лучшие люди остаются». Владелец-миллиардер на фоне потока отставок также добавил, что Twitter достиг рекордного уровня использования.

— И мы только достигли еще одного рекордно высокого уровня использования Twitter, – написал он, не вдаваясь в подробности.

Среди увольняемых инженеров ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что вызывает вопрос о стабильности платформы на фоне потери сотрудников.

Напомним, новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум : ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.