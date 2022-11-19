РФ пытается перегрузить и изнурить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник Пентагона пояснил, что Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы.

При этом он подчеркнул, что США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.

«Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной», - отметил Колин Кал.

Напомним, ракетная атака россии против Украины 15 ноября нанесла от 0,5 до 1 миллиарда долларов США прямой ущерб украинской экономике.