Украина вышла из членов Международного центра научной и технической информации.

Кабинет министров принял решение о выходе из Соглашения об основании МЦНТИ 18 ноября, сообщает Министерство образования и науки.

Причиной послужило «неприемлемость сотрудничества с Россией в научно-технической сфере», ведь РФ - страна-агрессор.

— Соглашение разработано с учетом решения Совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) от 8 марта 2022 года по поводу неприемлемости сотрудничества со страной-агрессором в научно-технической сфере, — подчеркнули в МОН.

Международный центр научной и технической информации функционирует с 27 февраля 1969 года. Его учредителями являются 22 государства, а штаб-квартира центра находится в Москве и имеет статус дипломатической миссии.

МЦНТИ внесен в реестр ООН как самостоятельную международную организацию.

В то же время Украина стала членом организации 18 июня 1993 года. Функции организации, которые обеспечивали участие нашей страны в деятельности центра, были возложены на Украинский институт научно-технической и экономической информации.

Международный центр научной и технической информации осуществляет организацию исследований и разработок в области новых информационных технологий, а также налаживание и обеспечение доступа к мировым информационным системам и сетям передачи данных.

Напомним, Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.