На Донетчине в воскресенье несколько снизилось количество атак оккупантов, в Луганской области ВСУ понемногу с боями двигаются вперед.

Сейчас самые ярые бои ведутся сейчас в Донецкой области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

— Самые жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак за эти суток меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня… Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также констатировал, что удалось облегчить ситуацию с энергетикой в части регионов, где еще в субботу было очень много реальных проблем.

— В этот вечер стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве тоже. Больше всего – Виннитчина, Сумщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Франковщина, Киевщина и столица. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам, сказал он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли получится.